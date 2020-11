Noivo matou professora em Goiás e forjou suicídio, diz polícia

(foto: Reprodução)

A professora Larissa Quintino de Souza, 30 anos, foi vítima de feminicídio pelo noivo e não cometeu suicídio, como quis tentar aparentar o, de acordo com a Polícia Civil de Goiás. O crime ocorreu em Formosa (GO), no último dia 2 de novembro, e o homem, que não teve o nome divulgado, foi indiciado nessa quarta-feira (25/11).