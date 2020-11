Força Tarefa faz buscas em 4 estados, inclusive Minas, atrás de arquivos de pedofilia na Deepweb

Formando uma força-tarefa para combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Federal e Polícia Civil de São Paulo deflagraram na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Black Dolphin. Agentes cumprem 219de busca e apreensão em quatro Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.Segundo a PF, a ofensiva tem como objetivo localizar arquivos digitais compartilhados na Deepweb , "palco deilegais, onde os criminosos se valem do anonimato para exibir, acessar e compartilhar imagens de abuso sexual infantil de forma a evitar a ação policial".A corporação indicou ainda que o nome da operação, Black Dolphin, em referência a uma prisão localizada na fronteira com o Casaquistãopor abrigar presos condenados à prisão perpétua e "pelo rigor no tratamento dos detentos"."[O nome] foi escolhido em razão dos investigados afirmarem que as leis brasileiras são ridículas e que não haveria prisão, no Brasil, capaz de segurá-los; e que em razão de suas habilidades, somente a Colônia 6 Russa, conhecida como Black Dolphin, seria capaz de detê-los",a PF em nota.