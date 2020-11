Fiscal do Carrefour é presa e será indiciada por homicídio

João Alberto Freitas foi espancado até a morte por dois seguranças do Carrefour (foto: Reprodução/Redes sociais)

A fiscal doAdriana Alves, que aparece nas imagens que mostram o soldador, de 40 anos, sendo agredido até a, foinesta terça-feira (24/11). A prisão é temporária — ou seja, tem o prazo de 30 dias. A mulher será indicada por, segundo a Polícia Civil. Os dois seguranças, Giovane Gaspar e Magno Borges, foram presos em flagrante por homicídio triplamente qualificado.Nas imagens de câmera de segurança, Adriana aparece ao lado dos seguranças que agridem João Alberto. Ele foi espancado e asfixiado, segundo laudo preliminar. A cena também foi gravada por diversos clientes e prestadores de serviço que estavam no local. Em um desses vídeos, Adriana se aproxima e diz: "Não faz isso que eu vou te queimar na loja".Ela também disse a pessoas no local que a vítima havia agredido uma mulher no mercado, e por isso estava sendo "contido". A informação, entretanto, não procede, de acordo com as investigações. Nas imagens de câmera de segurança do local, Beto, como era conhecido, não aparece agredindo ninguém.A reportagem tenta contato com a defesa de Adriana. O espaço está aberto para manifestação.