Gavi: 'centenas de milhões de doses' da vacina de Oxford foram garantidas à Covax

A Aliança para Vacina Gavi comemorou as informações recentes sobre a candidata a imunizador do coronavírus da AstraZeneca produzida em parceria com a Universidade de Oxford. "Por meio de um Memorando de Entendimento entre Gavi e AstraZeneca assinado em 4 de junho, bem como acordos entre Gavi, a Fundação Bill e Melinda Gates e o Instituto Serum da Índia, centenas de milhões de doses da candidata AstraZeneca/Oxford foram agora garantidas em nome da Covax", trouxe um comunicado da entidade, citando a coalizão formada por 165 países para garantir uma vacina contra a covid-19. O consórcio é supervisionado pela Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).



A Gavi é uma parceria público-privada que ajuda a vacinar crianças em todo o mundo contra algumas das doenças mais mortais do globo. A instituição é colíder da Covax e administradora da Covax Facility, um mecanismo global de compartilhamento de riscos para aquisição conjunta e distribuição equitativa de eventuais vacinas contra o coronavírus. Sua meta é adquirir, alocar e fornecer 2 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19 até o final de 2021.



A publicação dos resultados da AstraZeneca são "encorajadores", de acordo com a instituição e indicam altos níveis de eficácia contra incidências graves da doença. "A Gavi dá as boas-vindas aos dados provisórios", trouxe a nota. "É uma notícia positiva para a visão da Covax de equidade acesso aos grupos mais vulneráveis em todos os países, independentemente do nível de renda", continuou.



Para o CEO da Gavi, Seth Berkley, o acesso a vacinas contra a covid-19 seguras e eficazes para os grupos mais vulneráveis em todo o mundo é a única maneira de controlar o estágio agudo da pandemia. "Dados iniciais positivos sobre qualquer vacina candidata são uma boa notícia - ainda mais quando se trata de uma vacina candidata que pode ser transportada e entregue por métodos tradicionais de refrigeração e armazenamento, e o fabricante se comprometeu a fornecer sem fins lucrativos para a duração da pandemia", avaliou.