Após restabelecimento de energia no Amapá, senador cobra por CPI do Apagão

(foto: Waldemir Barreto/Senado Federal )

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi às redes sociais comemorar o restabelecimento de 100% da energia no estado do Amapá, anunciado nesta terça-feira, 24, pelo Ministério de Minas e Energia (MME). No entanto, o senador fez ressalvas, dizendo que a solução é paliativa, e defendeu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Apagão. "Vamos continuar na implantação da CPI do Apagão para que não ocorra novamente e para que os culpados paguem", escreveu.Segundo Randolfe, ainda é necessário um transformador reserva em Macapá e no Laranjal do Jari. "Caso contrário, estaremos sempre em risco de apagão", alertou.O senador também listou uma série de questões que, segundo ele, precisam ser solucionadas no estado. Além de uma CPI do Apagão, Randolfe falou da necessidade da responsabilização dos culpados, apontados por ele como as empresas e o governo, da solução para redução das tarifas de energia no Estado, e do ressarcimento de danos materiais e imateriais à população afetada.