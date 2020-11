Menino de 3 anos pede R$ 400 de lanche escondido no cartão da mãe

Luiz Antônio, de 3 anos, com os lanches que pediu escondido da mãe (foto: Reprodução/Instagram) Lute como minha mãe” é o que estava escrito na camisa de um menino de apenas 3 anos que usou o celular da mãe para fazer um pedido de R$ 400 na rede de fast food, MC Donald’s. Raissa Wanderley só ficou sabendo o que o filho tinha aprontado na noite dessa segunda-feira, 23, quando o porteiro do prédio avisou que tinha chegado uma entrega que ela não pediu. ” é o que estava escrito na camisa de um menino de apenas 3 anos que usou o celular da mãe para fazer um pedido de R$ 400 na rede de fast food,só ficou sabendo o que o filho tinha aprontado na noite dessa segunda-feira, 23, quando o porteiro do prédio avisou que tinha chegado umaque ela não pediu.





12:34 - 24/11/2020 China lança missão ambiciosa para trazer rochas lunares à Terra celular. Meia hora depois o pedido chegou na casa dela, no Recife (PE). Raissa contou que essa não foi a primeira vez que o menino faz um pedido no celular dela. “Já era pra eu ter tirado meu cartão do iFood, mas deixei pra depois e o dia de hoje chegou”, escreveu em uma publicação do Instagram. Ela tinha ido tomar banho e deixou Luiz Antônio, de 3 anos, com o. Meia hora depois o pedido chegou na casa dela, no(PE). Raissa contou que essa não foi a primeira vez que o menino faz um pedido no celular dela. “Já era pra eu ter tirado meu cartão do, mas deixei pra depois e o dia de hoje chegou”, escreveu em uma publicação do Instagram.





No Instagram, ela publicou a lista completa do pedido. “6 promoções completas de hamburguers + 6 mc lanche feliz 8 brinquedos EXTRAS 2 porções de nuggets (de 12 unidades cada) 1 batata frita grande com bacon e cheddar 10 milk shakes de ovomaltine 2 top sundae de morango 2 tortinhas de maçã 2 mcflurry 8 águas 1 suco de uva 2 molhinhos extra”, escreveu.





Raissa disse que tudo isso deu um total de R$ 400, mas o menino ainda ficou insatisfeito. “Mãe, nem veio o minion dourado”, disse Luiz Antônio.





No final, ela sentou com o menino e foi comer os lanches “brindando essa segunda-feira de fast food”.

