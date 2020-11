Procon-SP notifica Carrefour para explicar caso de violência e discriminação

O Procon-SP notificou o hipermercado Carrefour para que a companhia se explique sobre o episódio do último dia 19 em que um João Alberto Silveira Freitas foi morto nas dependências da empresa por profissionais de segurança. A resposta deverá ser apresentada em 72 horas a partir desta segunda-feira, 23.



"O Carrefour precisa explicar como está selecionando as empresas que fazem a segurança de seus estabelecimentos, quais os critérios e o treinamento. Queremos saber por que casos de violência têm se repetido em suas lojas", afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.



Segundo o Procon-SP, a empresa deverá informar quais empresas prestam serviços no Estado de São Paulo para a companhia e quais os critérios de contratação. "Deverá ainda informar qual a política interna de treinamento de funcionários e prestadores de serviço quanto aos direitos e garantias do consumidor", diz a instituição.



O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.