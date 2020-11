Mulher algemada é agredida por PM com socos e chutes; veja vídeo

(foto: Reprodução) divulgadas neste domingo, (22/11), e viralizaram nas redes sociais. Uma mulher de 44 anos foi agredida por um Tenente enquanto estava algemada dentro do Batalhão da Polícia Militar de Bonito, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu no dia 26 de setembro, mas as imagens da câmera de segurança só foramneste domingo, (22/11), e viralizaram nas redes sociais.









O vídeo mostra ainda que outros dois homens estão na sala, mas ficam alheios a agressão.

"VIOLÊNCIA POLICIAL CONTRA MULHER GRÁVIDA"

O segundo-tenente André Luiz Leonel Andrea, comandante do 3º Pelotão em Bodoquena foi flagrado em vídeo de câmeras de segurança dando socos e chutes contra uma mulher que estava algemada. E ocorreu dentro do quartel da PM de Bonito (MS). pic.twitter.com/XeBNtUX1b4 — Lázaro (@lazarojribeiro) November 22, 2020





Em nota divulgada neste domingo, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul disse que a mulher foi detida por suspeita de cometer crimes de desacato, danos ao patrimônio, ameaça, resistência à prisão e embriaguez.





"Quanto as imagens que aparecem no vídeo, foi feita uma análise preliminar do conteúdo, identificando o local e militares envolvidos. Imediatamente, o comandante do CPA-3, coronel Emerson de Almeida Vicente, determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM), que é o instrumento legal para investigar fatos dessa natureza", informou a corporação.





Após a repercussão, a OAB-MS também se manifestou e disse que as imagens são "estarrecedoras, fortes e somente corroboram, infelizmente, que a violência advinda de onde se espera justamente a proteção".





A seccional também pediu para que o episódio seja severamente apurado e os responsáveis punidos.