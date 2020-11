Mesmo com parte das portas fechadas, Carrefour no Rio tem protesto neste domingo

Manifestantes promovem um protesto na tarde deste domingo, 22, em frente a uma filial da rede de supermercados Carrefour, dentro de um shopping na zona norte do Rio de Janeiro. O ato começou enquanto o supermercado funcionava com parte das portas fechadas, mas o estabelecimento acabou encerrando suas atividades conforme o movimento foi ganhando adesão de mais manifestantes, informou a rede de televisão por assinatura GloboNews.



O protesto reúne ativistas de diferentes coletivos e organizações da sociedade civil em repúdio ao assassinato do soldador negro João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, por dois seguranças brancos de um supermercado da rede em Porto Alegre, na noite de quinta-feira, 19. Desde então, diversos protestos ocorrem pelo País.



Os manifestantes percorreram neste domingo os corredores do shopping com faixas e discursos pedindo o fim do racismo estrutural na sociedade brasileira e da violência que vitima negros no Brasil.