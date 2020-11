Ministério da Saúde não pretende endurecer restrições para agir contra 'segunda onda' de COVID

AM

General Eduardo Pazuello (foto: Agência Brasil/Reprodução) Ministério da Saúde não pretende endurecer as restrições sociais para o controle da pandemia da COVID-19 mesmo com o aumento no número de casos em algumas regiões do país. Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", o alerta somente será disparado quando houver alta consistente no número de mortes. não pretendemesmo com o aumento noem algumas regiões do país. Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", o alerta somente será disparado quando houver alta consistente no número de mortes.









Ainda segundo o jornal, nesta semana militares da Saúde telefonaram para secretários e fizeram perguntas sobre o aumento das mortes. No final das conversas, eles encerraram com a certeza de que os números mais elevados eram reflexo do represamento de dados.





Segundo apurou o Estadão, o chefe da Saúde, Eduardo Pazuello, tem dito a interlocutores que apesar do aumento de casos em alguns locais, não espera a mesma proporção de mortes do começo da pandemia.





O general afirma que é preciso observar o comportamento do "novo ciclo" da doença na Europa para compreender o possível recrudescimento da pandemia no Brasil. Ele analisa que o correto é avaliar a doença em "ciclos" em vez de "ondas".





Pazuello também argumenta que o tratamento do coronavírus avançou, mesmo sem cura ou vacina.

A saúde na pandemia

Liderada por Pazuello, a pasta da Saúde adotou postura reticente na pandemia. Alinhado com o discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministério segue o posicionamento de não impor medidas para restringir a circulação de pessoas, fechamento de comércios e lockdown.





O ministério também abandonou as “metas essenciais” para o controle da pandemia. Entre elas, a realização de 24,3 milhões de testes PCR no Sistema Único de Saúde (SUS). A rede pública fez até agora apenas 4,8 milhões desses exames, ou seja, cerca de 20% do previsto.





Formada principalmente por militares, a cúpula da Saúde ainda aguarda posição do Palácio do Planalto para se manifestar sobre o recrudescimento da doença em algumas regiões do país.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.