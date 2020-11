Polícia indicia 5 pessoas que tentaram impedir missa no Dia da Consciência Negra

A Polícia Civil do Rio indiciou cinco pessoas pelos crimes de intolerância religiosa e racismo. No ano passado, o grupo tentou impedir uma missa em comemoração ao Dia da Consciência Negra na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Glória, bairro da zona sul do Rio. O padre que comandava a cerimônia quase foi agredido.



O caso foi investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Segundo as testemunhas, na ocasião o grupo entrou na igreja, procurou o padre e disse que a celebração não poderia acontecer, "uma vez que havia elementos afro-brasileiros na liturgia".



Ainda segundo as testemunhas, integrantes do grupo acusado chegaram a rezar em latim em voz alta, impediram o padre de realizar o rito e um deles tentou agredir o religioso.



Os acusados foram indiciados pelos crimes de intolerância religiosa e racismo. Além disso, um deles vai responder por "vias de fato", já que tentou agredir o padre.