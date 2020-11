Japonesa é encontrada morta ao meditar em cachoeira do centro de João de Deus

(foto: Reprodução/Correio Braziliense)

A estrangeira Hitome Akamatsu foi encontrada morta no último domingo (15), com sinais de violência, em uma cachoeira localizada no interior da Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus atuava, em Abadiânia — município goiano distante cerca de 100 quilômetros do Distrito Federal. Um frequentador do centro espírita afirmou ao Correio que a japonesa frequentava a área, em meio à mata, para meditar. Ela teria sido assassinada em meio ao “retiro” espiritual.