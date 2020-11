Ministério da Saúde reconhece 'indícios' de invasão hacker em seu sistema

O secretário afirmou que o Ministério da Saúde não está realizando pesquisas nem pede dados particulares (foto: Pixabay/Divulgação)

O Ministério dareconheceu nesta sexta-feira, 13, indícios de um ataque cibernético em seu sistema. "Após o início das investigações sobre o vírus que afetou nossa rede de tecnologia, na semana passada, há indício de que a pasta também foi alvo de tentativa de ataques cibernéticos, embora não haja laudo conclusivo", disse o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, em pronunciamento à TV Brasil.Franco disse que onão havia informado ainda sobre o possível ataque para "preservar provas e garantir a segurança de dados". "Desde o início da ocorrência todas as medidas necessárias para preservar a integridade de sistemas, servidores e dados do Ministério da Saúde foram tomadas. Não houve comprometimento, sequestro ou vazamento de informações."A Saúde desativou parte de sua rede e restringiu o acesso de servidores a e-mails, entre outros serviços, na última quinta-feira, 5, quando identificou um "vírus" em sua rede. Desde então há limitações em serviços da Saúde. A pasta, no entanto, afirmava que não havia indícios de ataque cibernético. Pelo menos o Superior Tribunal de(STJ) e o governo do Distrito Federal foram alvos de hackers na última semana.Segundo o secretário, há ainda instabilidade em parte da rede da pasta, mas os serviços devem ser normalizados a partir da próxima segunda-feira, 16. Ele afirmou que o ministério manteve a atualização de dados de casos e óbitos da COVID-19, mesmo com dificuldades."Seguimos enviando à imprensa os dados diários da-19, com observações relativas às últimas atualizações possíveis de serem feitas. Por esse motivo, também não foi divulgado o boletim epidemiológico semanal", afirmou Franco.Para alertar sobre golpes que tem sido registrados, o secretário afirmou que o Ministério da Saúde não está realizandonem pede dados particulares de usuários do SUS.