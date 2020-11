Morre de COVID-19 consultor de marketing de Luciano Hang

(foto: Reprodução/Instagram)

O consultor de marketing do empresário Luciano Hang na rede de lojas Havan,, morreu nessa quinta-feira (12,) aos 72 anos, em Blumenau (SC), vítima de. Fraga estava internado em uma UTI desde 7 de outubro.Cláudio Fraga era também consultor pessoal de Luciano Hang há mais de 12 anos.usou o Instagram para prestar homenagem ao colaborador. Ele, no entanto, não citou a causa da morte de Fraga. Além da Havan, foi secretário de comunicação da prefeitura de Brusque, onde trabalhou de 2005 a 2008.Hang é um dos mais ferrenhos apoiadores do presidente(sem partido), e, a exemplo do presidente, prima por declarações minimizando a gravidade da pandemia do coronavírus.