São Paulo tem 1,16 milhão de casos e 40,2 mil mortes pela covid-19

O Estado de São Paulo registra, nesta quinta-feira, 12, um total de 1.156.652 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 40.202 mortes pela doença



Segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, após cinco dias de problemas no acesso aos sistema de dados gerido pelo Ministério da Saúde, os números sobre óbitos pela covid-19 estão sendo inseridos gradualmente pelos municípios paulistas e a normalização é esperada para os próximos dias.



As dificuldades geraram represamento das informações sobre casos e óbitos ligados à doença.



De acordo com o secretário, já os dados de internação foram restabelecidos e representam "retrato fiel do controle da pandemia no Estado".



O índice de ocupação dos leitos de UTI é de 41,2% no Estado e de 45% na região metropolitana da capital, conforme Gorinchteyn, segundo melhor resultado desde o início da pandemia.