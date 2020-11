Ministério informa que 80% da energia elétrica no Amapá foi restabelecida

O Ministério de Minas e Energia informou nesta quarta-feira, 11, que 80% da energia elétrica no Amapá foi restabelecida. Nessa manhã, entrou em operação uma unidade geradora da usina hidrelétrica Coaracy Nunes, que agregou 25 MW no fornecimento do serviço. Com isso, aumentou em cerca de 10% o atendimento atual.



Segundo a pasta, o restabelecimento de 80% da carga fornecida não é alcançado de forma imediata. A previsão é de que o serviço seja retomado completamente por volta da próxima segunda-feira, 16.



O Estado está sem energia desde a última terça-feira, 3, após incêndio em subestação em Macapá. No total, 14 dos 16 bairros foram afetados. O fornecimento parcial foi retomado no sábado, 7, e é feito por rodízio. Moradores, no entanto, ainda reclamaram que o serviço ainda apresenta falhas em algumas regiões.



A subestação é operada pela Linhas de Macapá Transmissora de Energia. A concessão pertencia à espanhola Isolux que entrou em recuperação judicial, e hoje se chama Gemini Energy. A Gemini Energy detém 85,04% de participação na linha, e 14,96% são da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.