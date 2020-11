Dia Mundial da Gentileza: ação no metrô de SP motiva olhar solidário

A partir desta quarta-feira, 11, até sexta, dia 13, os passageiros das linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô de SP terão painéis para postar fotos, cartazes com mensagens e distribuição de chocolates, entre 10h e 16h, em parceria com a Hershey´s. As empresas celebram o Dia Mundial da Gentileza. Celebrada em 13 de novembro, a data foi criada em 1996 por grupos de ativistas, líderes políticos e estudantes durante uma conferência em Tóquio, no Japão, para fomentar a gentileza, a empatia e a sensibilidade diante dos problemas do próximo.



Frases como "você já foi gentil hoje?" e "gentileza é um ato de amor, espalhe por aí" estarão visíveis nas estações do metrô, em painéis grandes para que o publico tire fotos em frente e compartilhe nas redes sociais.



Para evitar aglomerações, colaboradores das concessionárias acompanharão as entregas dos brindes, orientando as pessoas para que mantenham o distanciamento físico adequado e não deixem de usar máscara - item obrigatório nos transportes públicos desde maio.



Serviço: Dia Mundial da Gentileza



- Linha 4-amarela: Veiculação de painéis e distribuição de chocolates das 10h às 16h nos dias 11, 12 e 13 de novembro na estação São Paulo-Morumbi (com backdrop para fotos) e Luz.



- Linha 5-lilás: Veiculação de painéis e distribuição de chocolates das 10h às 16h no dia 11 de novembro: estações Largo Treze e AACD-Servidor (com backdrop para fotos). No dia 12 de novembro nas estações Largo Treze e AACD-Servidor; e no dia 13 de novembro, nas estações Santa Cruz e AACD-Servidor.