Anvisa não quis 'jogar água no chope' e decisão foi técnica, afirma presidente da agência

'Perguntaria aos que estão em casa: na dúvida, o que fariam?', declarou Bastos Torres, presidente da Anvisa (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O presidente da, Antonio Barra Torres, afirmou que é preciso aguardar documentos com informações detalhadas para tomar uma decisão sobre os testes da, suspensos pelo órgão nessa segunda-feira, 9.De acordo com a Anvisa, houve um evento adverso grave não esperado, o que motivou a decisão. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, contra o novo coronavírus. Em coletiva de imprensa, Torres afirmou que a agência não quis "jogar água no chope", mas tomou uma decisão técnica.A diretora da Anvisa Alessandra Bastos, responsável pela área de medicamentos do órgão, afirmou que o evento relatado pelo Butantan não trouxe nenhum detalhamento. "Perguntaria aos que estão em casa: na dúvida, o que fariam?", declarou Bastos. O protocolo, reforçou, é seguido quando há informações incompletas. De acordo com ela, o evento foi informado por meio de um formulário padrão, sem detalhes.