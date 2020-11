Indonésia diz que testes da Coronavac no país 'seguem normalmente'

A Bio Farma, farmacêutica estatal da Indonésia, informou nesta terça-feira, 10, que os testes clínicos da Coronavac realizados no país "seguem normalmente" após a notícia da suspensão dos testes no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devido ao registro de um evento adverso grave. Edwin G. Pringadi, porta-voz da empresa, afirmou que a Bio Farma não planeja cancelar os testes, que envolvem cerca de 1,6 mil pessoas na província de West Java.



A Anvisa suspendeu os testes da Coronavac no Brasil na noite desta segunda-feira, 9, sem dar detalhes sobre o evento adverso grave que ocasionou a paralisação. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, parceiro da farmacêutica chinesa Sinovac na produção da vacina, disse em entrevista à TV Cultura que foi registrado um óbito entre os participante dos testes clínicos e que a morte não estaria ligada ao imunizante. O Instituto e a Sinovac se mostraram surpresos com o anúncio da Anvisa.