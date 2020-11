Forte explosão em fábrica de fogos de artifício na Bahia assusta moradores; veja o vídeo

Explosão provocou mobilização mobilização de viaturas policiais, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). (foto: Reprodução)

Uma forte explosão em uma fábrica de fogos de artifícios deixou ao menos uma pessoa ferida e alarmou a população de Simões Filho (BA), na região metropolitana de Salvador. Nas redes sociais, moradores da cidade contam que ouviram o barulho a quilômetros de distância.

Vídeos postados na internet mostram uma espessa nuvem de fumaça preta subindo aos céus e a mobilização de viaturas policiais, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Algumas pessoas chegaram a relatar ter visto um avião executivo caindo segundo antes da explosão, mas o Corpo de Bombeiros informou que nenhum vestígio de aeronave foi encontrado no local, uma área afastada.

Forte explosão em fábrica de fogos de artifício na Bahia assusta moradoreshttps://t.co/A69QMPyNTx pic.twitter.com/I8z1ib9vhu — Estado de Minas (@em_com) November 9, 2020

Provavelmente Explosão ocorreu em uma fábrica de fogos de artifício, na tarde de segunda-feira (9). pic.twitter.com/tGX2tDNZeN %u2014 GUSTAVO FIGUEIREDO%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7PATRIOTA (@GUSTAVOFG77) November 9, 2020

De acordo com a secretária de saúde, além de um homem que trabalhava no local e que teve ferimentos leves, uma mulher passou mal com o susto provocado pelo estrondo e teve que ser atendida. O homem ferido está sendo atendido no hospital municipal, mas, em função da situação, ainda não conseguiu informar sobre se havia mais pessoas no local.





“Ele está sendo medicado e fora de risco, mas ainda não consegue dizer muita coisa além de que estava no lugar, trabalhando, quando ouviu a explosão e se abaixou para se proteger”, contou à Agência Brasil a secretária de Saúde de Simões Filho, Iridan Brasileiro, que ouviu o barulho do centro da cidade.





“Foi uma explosão realmente grande. O Samu foi imediatamente acionado e avisamos o hospital municipal que se preparou para receber as vítimas de algo cujas proporções nós ainda não sabíamos”, acrescentou a secretária municipal, assegurando que funcionários da prefeitura também seguiram para o local.





Órgãos estaduais e municipais responsáveis ainda vão verificar se o estabelecimento tinha autorização para funcionar e manusear explosivos, bem como as condições de segurança do local. De acordo com a secretária, as primeiras informações - que ainda estão sendo apuradas - indicam tratar-se de uma fábrica clandestina.