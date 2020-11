Bolsonaro sugere federalizar o território de Fernando de Noronha

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu federalizar o território de Fernando de Noronha. A declaração foi feita após o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do chefe do Planalto, passar o feriado em uma ilha da região colocando o custo da própria passagem aérea nos cofres públicos, apesar de não se tratar de uma viagem a trabalho.



"Parece que virou ali uma ilha de amigos, não quero falar o nome aqui para não ter problema, do rei e o rei não sou eu", disse Bolsonaro durante transmissão ao vivo nas redes sociais. "É um absurdo, você vai para uma praia em Fernando de Noronha pagar 100 reais. É meio lobo-guará, dois dias um lobo guará para ir numa praia lá em Fernando de Noronha. É um absurdo isso aí. Inacreditável. Isso aí tem que mudar."



O arquipélago de Fernando de Noronha é um Distrito Estadual que pertence a Pernambuco. De acordo com o portal oficial da administração, o valor da Taxa de Preservação Ambiental (TAP) é de R$ 75,93 para um dia. O administrador do território é indicado pelo governador do Estado e votado pela Assembleia Legislativa.



Atualmente, o Estado é governado por Paulo Câmara (PSB), filiado a um partido de oposição a Bolsonaro. Na transmissão, o presidente da República não detalhou como colocaria a mudança proposta em prática.