Veja o resultado da Timemania 1558 e da Quina 5406; outras quatro loterias também foram sorteadas

Timemania sorteou o maior prêmio da noite com valor de R$ 8,3 milhões (foto: Reprodução/CAIXA)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (3), os concursos 2072 da Lotofácil, 5406 da Quina, 2123 da Lotomania, 2152 da Dupla Sena, 1558 da Timemania e o 377 do Dia de Sorte. Os prêmios pagaram mais de R$ 16 milhões. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas:









Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00





01 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24





Quina no valor de R$ 3.200.000,00





41 - 46 - 54 - 57 - 65





Lotomania no valor de R$ 1.600.000,00





01 - 06 - 14 - 15 - 22 - 31 - 41 - 53 - 54 - 56 - 62 - 65 - 67 - 70 - 71 - 73 - 75 - 78 - 81 - 83





Dupla Sena no valor de R$ 550.000,00





1° sorteio: 08 - 15 - 36 - 43 - 46 - 50

2° sorteio: 02 - 17 - 30 - 33 - 38 - 40





Timemania no valor de R$ 8.300.000,00





07 - 08 - 17 - 18 - 21 - 39 - 40





Time do Coração: Joinville/SC

Dia de Sorte no valor de R$ 900.000,00





01 - 11 - 12 - 13 - 17 - 29 - 31





Mês de Sorte: Outubro

Mega-Sena





Mega-Sena com prêmio previsto em R$ 22 milhões. Nesta quarta-feira (4), a Caixa sorteará o concurso 2315 dacom prêmio previsto em No último sábado (31), um apostador acertou, sozinho, as seis dezenas da Mega e levou a quantia de R$ 53 milhões . De acordo com a Caixa, o sortudo fez a aposta pela internet.

