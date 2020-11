Aposta única leva R$ 53 milhões da Mega-Sena

Feriado em Florianópolis começa com UTIs lotadas

Feriado em Florianópolis começa com UTIs lotadas

Briga entre facções deixa 3 mortos e 4 feridos no Complexo da Penha, no Rio

Briga entre facções deixa 3 mortos e 4 feridos no Complexo da Penha, no Rio

Festa surpresa em família deixa 22 pessoas com sintomas de COVID-19

Festa surpresa em família deixa 22 pessoas com sintomas de COVID-19