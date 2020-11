Brasil registra mais 407 mortes por COVID e se aproxima de 160 mil óbitos

Atualmente, 24 unidades federativas já atingiram a triste marca de mil mortes (foto: Arte/EM/D.A press) Saúde contabilizou, neste sábado (31/10), mais 407 mortes por COVID-19, chegando ao total de 159.884 óbitos desde o início da pandemia. Em relação aos infectados, o país somou 18.947 novos casos e já tem 5.535.605 positivos para a doença. O Ministério dacontabilizou, neste sábado (31/10), mais 407 mortes por COVID-19, chegando ao total de 159.884 óbitos desde o início da pandemia. Em relação aos infectados, o país somou 18.947 novos casos e já tem 5.535.605 positivos para a doença.

De acordo com a plataforma do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a média móvel brasileira está em 426 mortes e 22.118 casos. Tendo como base a média, a previsão é que o Brasil inicie a semana epidemiológica 45 batendo a triste marca de 160 mil mortes pelo novo coronavírus.

Atualmente, 24 unidades federativas já atingiram a triste marca de mil mortes. Ficam de fora dessa lista apenas o Amapá, com 748 óbitos, Acre, com 693, e Roraima, com 692. No topo da tabela, São Paulo e Rio de Janeiro são as únicas unidades federativas com mais de 20 mil mortes. O estado paulista lidera o ranking negativo de mortes provocadas pela COVID-19, com 39.311 vidas perdidas. No Rio são 20.600 vítimas.

Em seguida aparecem: Ceará (9.353), Minas Gerais (9.015), Pernambuco (8.627), Bahia (7.622), Pará (6.743), Rio Grande do Sul (5.797), Goiás (5.753), Paraná (5.216), Amazonas (4.543), Maranhão (4.053), Espírito Santo (3.855), Mato Grosso (3.798), Distrito Federal (3.683), Santa Catarina (3.114), Paraíba (3.101), Rio Grande do Norte (2.577), Piauí (2.400), Alagoas (2.238), Sergipe (2.206), Mato Grosso do Sul (1.592), Rondônia (1.457) e Tocantins (1.097).