Senadores pedem dados sobre rebanhos no Pantanal para Tereza Cristina

A Comissão do Senado que acompanha as medidas de enfrentamento às queimadas no Pantanal pediu que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, preste informações sobre rebanhos na região. O requerimento feito pelo presidente do colegiado, senador Wellington Fagundes (PL-MT), foi aprovado nesta sexta-feira, 30.



O pedido requer que o governo envie dados relativos à evolução do rebanho bovino de 1991 até 2020 em cinco municípios de Mato Grosso. Na justificativa, o parlamentar afirma que os dados vão auxiliar os trabalhos para evitar novos incêndios.



"Com os dados solicitados, pretende-se contribuir com providências para evitar novos focos de incêndios, a limpeza dos locais já atingidos, a proteção das populações diretamente atingidas, da economia, da fauna e da flora e a transparência das atividades coordenadas pela Operação Pantanal", escreveu.



A ministra participou de audiência pública no colegiado no início deste mês. Na ocasião, ela afirmou que, se houvesse uma presença maior de gado no Pantanal, o desastre ambiental causado pelas queimadas na região poderia ser "até menor". Segundo ela, o "boi é bombeiro do Pantanal", pois se alimenta do capim, que se torna material altamente incendiário.