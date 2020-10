Agente penitenciário morre depois de tiro acidental de colega de trabalho

O disparo acidental aconteceu quando os agentes limpavam a arma (foto: Redes sociais)

O policial penal Jailton Barbo Ferreira, 44 anos, morreu após ser atingindo por um tiro nas costas, disparado acidentalmente por um colega de trabalho, nesta quinta-feira (29/10). Ele trabalhava na Unidade Prisional Regional (UPR) de Santo Antônio do Descoberto (GO). Jailton atuava no sistema prisional goiano desde 2003, mas somente há 40 dias havia sido transferido para esta unidade.









Ainda de acordo com Maxsuell, o policial penal que disparou a arma se apresentou à delegacia e foi liberado. "Ele está em estado de choque, nós iremos apoiar a família de Jailton e daremos apoio psicológico ao servidor envolvido. Também será instaurado um processo administrativo para investigar o caso", explica.





Jailton deixou a esposa e uma filha de oito anos."A equipe está muito abalada, ele era um servidor extraordinário, muito competente. Tinha muitos amigos e era uma pessoa muito amada e alegre", lamenta Maxsuell.





Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou o falecimento do policial e prestou solidariedade aos familiares. "A instituição informa que foram tomadas as devidas providências para as apurações necessárias".





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel