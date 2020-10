Pantanal registra o mês de outubro com mais queimadas desde 1998

Número de focos de incêndio bateu recorde no mês de outubro no Pantanal (foto: Mauro PIMENTEL/AFP) Pantanal registrou um número recorde de queimadas para o mês de outubro. Com levantamento feito até o dia 28, foram 2.825 focos de incêndio, o maior número já detectado pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desde 1998, quando o monitoramento teve início. Até esta quinta-feira (29), oregistrou um número recorde depara o mês de outubro. Com levantamento feito até o dia 28, foram 2.825 focos de incêndio, o maior número já detectado pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () desde 1998, quando o monitoramento teve início.





Antes disso, o recorde era de outubro de 2002, com 2.761 focos de incêndio.





O ano de 2020 é o pior para o bioma desde que o acompanhamento dos incêndios na região começou. Mesmo ainda faltando dois meses para terminar, o ano já acumula 21.084 pontos de calor detectados pelo Inpe - maior total já registrado.





Antes dele, o ano com mais queimadas foi 2005, com 12.536 focos de incêndio detectados ao longo dos 12 meses. Em 2020, o aumento foi de 68,18%.





No acumulado, o total de queimadas no Pantanal em 2020 já contabiliza mais do que a soma dos anos de 2019 (10.025), 2018 (1.691) e 2017 (5.773), que juntos tiveram 17.489 focos de incêndio.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina