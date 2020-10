Teste de antígeno: novo formato promete resultados para COVID-19 em até 30 minutos

Os testes rápidos permitem identificar se a pessoa está em fase de transmissão do vírus (foto: Breno Esaki/CB/D.A Press) testagem para detecção do vírus Sars-CoV-2 promete resultados em até 30 minutos. O teste de antígeno, aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e recomendado pela Organização Panamericana de Saúde (Opas), tem maior precisão em identificar pessoas infectadas e em período de transmissão da COVID-19. Uma nova forma depara detecção doSars-CoV-2 prometeem até. O teste de, aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e recomendado pela Organização Panamericana de Saúde (Opas), temem identificar pessoas infectadas e em período de transmissão da





David Urbaez, infectologista do laboratório Exame, explica que, enquanto o teste RT-PCR, aplicado desde o início da pandemia, detecta material genético do vírus a partir de secreções das mucosas nasais, o antígeno é capaz de encontrar fragmentos proteicos do vírus.









A velocidade em que os resultados são obtidos também permite uma maior repetição da aplicação. "Você poderá repetir todos os dias, cinco vezes por semana, com grande foco em locais onde você tem que garantir a segurança. Isto é, viagens aéreas, serviços como escolas, hospitais, indústrias, onde você tem necessariamente que se expor", pondera.





Para o médico, o novo teste será uma grande arma no combate à COVID-19. "Com essa característica, coordenada com a rapidez da obtenção do diagnóstico, você realmente tem um aumento da acurácia."





Ainda assim, ele reforça que o isolamento, distanciamento, higiene das mãos e uso de máscaras continua sendo a forma mais eficiente de prevenção. "De maneira nenhuma o teste vem para substituir todas as medidas de distanciamento social. Muito pelo contrário", alerta.





O teste já está disponível em alguns laboratórios particulares do DF, como o Exame. O Correio questionou a Secretaria de Saúde sobre a previsão para aquisição de testes de antígeno para o Distrito Federal e aguarda resposta.