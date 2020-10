Um dia após incêndio, 40 bombeiros ainda fazem rescaldo do Hospital de Bonsucesso

Um dia após o incêndio que causou a morte de três pessoas no Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio, bombeiros continuam realizando trabalho de rescaldo. Na manhã desta quarta-feira, 28, uma coluna de fumaça ainda podia ser vista saindo do local do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 40 militares atuam nesta manhã no hospital. Na terça-feira, mais de 120 bombeiros de 13 quartéis atuaram no combate às chamas e no socorro às vítimas.



O prédio que pegou fogo abrigava a enfermaria e o CTI e no momento das chamas era ocupado por 162 pacientes, que precisaram ser transferidos. Oito deles faziam tratamento contra a covid-19 - pelo menos duas das vítimas pertenciam a este grupo e morreram durante a remoção. A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para apurar as causas do incêndio no hospital.