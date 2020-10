Brasil registra 549 mortes por COVID-19 em 24h; total é de 157.946

Minas Gerais totaliza 351.033 registros da doença e 8.789 óbitos (foto: Arte/EM/D.A press)

registrou 549 novas mortes por-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 27, pelo Ministério da Saúde. O número total de óbitos pela doença no País chega a 157.946.Desta segunda, 26, para hoje foram contabilizados 29.787 novos casos da doença, elevando o total de registros da COVID-19 no País para 5.439.641. Desses, 4.904.046 (90,2%) correspondem aos já recuperados, segundo o ministério. Outros 377.649 (6,9%) estão ainda em acompanhamento. Existem outras 2.379em investigação.O Estado de São Paulo tem registrados 1.098.207 casos de COVID-19 e 38.885 mortes. Minas Gerais totaliza 351.033da doença e 8.789 óbitos. A Bahia chegou a 347.721 casos de COVID-19 e 7.519 mortes. O Rio de Janeiro tem 304.904 casos do novoe 20.292 óbitos. (Equipe AE)