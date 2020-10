Ex-mister Cuiabá é preso por atirar na própria namorada e em um policial

O ex-mister foi detido por um bombeiro que testemunhou a briga (foto: Instagram/Reprodução) mister Cuiabá Tur e empresário Michael Bruno Silva Batista, de 29 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (26/10), no Centro de Cuiabá (MT), suspeito de atirar na namorada e em um policial militar durante uma briga no estacionamento de uma boate. O ex-Cuiabá Tur e empresário Michael Bruno Silva Batista, de 29 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (26/10), no Centro de Cuiabá (MT), suspeito de atirar na namorada e em um policial militar durante uma briga no estacionamento de uma boate.

Segundo o boletim de ocorrência, o ex-mister foi detido por um bombeiro que testemunhou a briga. O agente afirma que viu Batista agredindo e tomando a arma do policial militar, também de 29 anos.

O jovem, então, disparou contra o policial e a namorada, de 27 anos. O policial foi atingido na mão e encaminhado para um hospital particular. A namorada do suspeito foi baleada no braço e levada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Depoimento

Na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Cuiabá, Michael afirmou que estava indo embora da boate com a namorada e aguardava, no estacionamento, a entrega do carro dele, pelo manobrista do local.

Quando o funcionário chegou com o veículo, um homem, que seria o policial, disse que o veículo pertencia a ele.

O ex-mister Cuiabá disse que o policial sacou a arma e, então, a briga começou. Ele também contou que não sabe quem fez os disparos.

Testemunhas afirmaram que a briga, de fato, deu início por causa do veículo, já que os dois teriam o mesmo modelo de carro.

O delegado de plantão, Marcelo Fernandes Jardim, enviou um ofício ao Poder Judiciário e ao Ministério Público sobre a prisão em flagrante de Batista por desacato e tentativa de homicídio. O ex-mister será encaminhado para audiência de custódia em Cuiabá.