Saúde: País registra 263 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 157.397

O Brasil registrou 263 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 26, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 157.397 o número de mortos pela doença no País.



De ontem para hoje, foram contabilizados 15.726 novos registros de covid, elevando o número total de casos confirmados no País para 5.409.854. Desses, 4.865.930 representam os já recuperados da doença e 386.527 ainda estão em acompanhando. (Equipe AE)