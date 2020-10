Vacina: eficácia será conhecida em breve

O infectologista americano Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid), afirmou no domingo, 25, que será possível descobrir a eficácia e a segurança de uma vacina contra covid-19, de forma clara, até o início de dezembro. Uma vacinação ampla, porém, só deve ocorrer em meados de 2021.



"Saberemos se uma vacina é segura e eficaz entre o fim de novembro e o início de dezembro", disse Fauci à rede britânica BBC. "É muito provável que o impacto da vacinação na dinâmica da epidemia não seja visto até o segundo ou terceiro semestre (de 2021", disse.



Fauci é especialista da Casa Branca durante a pandemia e uma das maiores referências dos EUA no assunto.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.