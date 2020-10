Hospital faz festa de aniversário para paciente de 104 anos; veja

(foto: Divulgação/SES)

Equipes de enfermagem e nutrição do Hospital Regional de Planaltina (HRP) prepararam uma surpresa especial para uma paciente querida na unidade. Dona Jucelina Fernandes de Oliveira, de 104 anos, foi internada dia 19 de outubro com um quadro de desidratação e logo virou xodó do hospital. Um dia depois chegou a data do aniversário e, logo em seguida, a alta médica, comemoradas com direito a festa dupla.













Jucelina demonstrou muita alegria e emoção com a surpresa. A superintendente da Região de Saúde Norte, Sabrina Gadelha, também se emocionou: “Ficamos todos felizes ao vê-la comemorar seus 104 com alegria, mesmo internada”, disse.