Pai de santo recebe denúncia por estupro de sete mulheres

(foto: Reprodução / Internet)

O pai de santo Heraldo Lopes Guimarães, 56 anos, é suspeito de ter estuprado sete mulheres em São Paulo. Conhecido como Pai Guimarães de Ogum, ele foi denunciado pelo Ministério Público (MP) por estupro de vulnerável. O MP pede ainda a prisão preventiva do homem até o julgamento. As informações são do G1.









Em depoimento, as mulheres disseram que o pai de santo se aproveitava da função de sacerdote espiritual, exercendo domínio psicológico, deixando-as vulneráveis a ponto de se sentirem obrigadas a manter relações sexuais, achando que estivessem se relacionando com uma entidade incorporada e que o ato fizesse parte do processo de cura espiritual.





Já a defesa de Pai Guimarães nega os abusos e afirma que o religioso está sendo "vítima de uma armação e de denúncias infundadas". Cabe a Justiça decidir se acatará as acusações. O caso corre em segredo de justiça.