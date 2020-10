SP chega a 38.726 mortes pelo novo coronavírus

O Estado de São Paulo chegou neste sábado, 24, a 38.726 mortes pelo novo coronavírus e 1.089.255 pessoas infectadas pela doença. Apenas nas últimas 24 horas, foram 118 novos óbitos e 5.614 casos registrados de covid-19, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado.



Até as 11h30 deste sábado, o número de pacientes internados pelo coronavírus era 7.165, dos quais 3.177 estavam em Unidade de Terapia Intensiva.



Na Grande São Paulo, 40,2% dos leitos de UTI estão ocupados, enquanto esta taxa chega a 39,7% na rede estadual.



Ao todo, 972.113 pessoas no Estado já se recuperaram da doença e todos os 645 municípios têm pelo menos um caso confirmado de infecção. Desses, 586 têm um ou mais óbitos.