Grande São Paulo tem alerta para temporal e ventos fortes neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para potencial chuva forte e ventos intensos na tarde deste sábado, 24, na Grande São Paulo. O risco se estende até o fim da noite.



Na capital, a previsão do Inmet é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Além da região metropolitana, áreas como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba e Presidente Prudente podem ser afetadas. O instituto prevê um volume de chuva entre 20 e 30 mm/h, com ventos de 40 a 60 km/h.



Em nota divulgada às 14h54 deste sábado, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) prevê tempo instável com pancadas de chuva, sobretudo entre o fim da tarde e a noite.



O CGE adverte que podem ocorrer pontos de maior intensidade, com descargas elétricas e rajadas de vento. A situação climática aumenta o risco de alagamentos e queda de árvores.



A chuva deve voltar no domingo, 25, e o solo encharcado liga o alerta para possíveis deslizamentos de terra.