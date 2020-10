Entidade de servidores da Anvisa diz que não vai tolerar pressões

A Associação dos Servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que os servidores não vão tolerar pressões no desempenho dos seus trabalhos e que as vacinas contra a covid-19 serão avaliadas segundo padrões técnicos e científicos.



O esclarecimento foi feito devido às recentes polêmicas envolvendo a compra da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde. A Coronavac é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantã.



"Independentemente de origem ou nacionalidade, os produtos serão avaliados dentro dos mais elevados padrões técnicos e científicos, com a finalidade de promover o acesso e proteger a saúde do povo brasileiro", comunicou a Associação em nota.



Conforme a entidade, os servidores não irão tolerar quaisquer pressões de cunho político ou ideológico nos trabalhos. "Nesta oportunidade, manifestamos nosso apoio à diretoria colegiada da Anvisa, que vem se empenhando em favor da independência e autonomia da Agência."



O órgão reforçou ainda o compromisso dos servidores da Anvisa em "manter a isenção, a integridade, a ética e a celeridade na análise dos processos regulatórios que envolvem os produtos destinados ao enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus", disse.