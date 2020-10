Confira o resultado dos concursos 2064 da Lotofácil, 5398 da Quina e 2120 da Lotomania

Quina, Lotofácil e Lotomania foram as loterias sorteadas na noite desta sexta-feira (23) (foto: CAIXA/Reprodução)

Diariamente os brasileiros têm a chance de se tornar o novo sortudo com os sorteios milionários das Loterias Caixa. Na noite desta sexta-feira (23), a Caixa Econômica Federal sorteou três loterias. Os concursos 2064 da Lotofácil, 5398 da Quina e 2120 da Lotomania pagaram juntos mais de R$ 3 milhões. Os sorteios foram realizados no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas:





Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00:





06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25





Quina no valor de R$ 700.000,00:





09 - 14 - 37 - 54 - 80





Lotomania no valor de R$ 1.300.000,00:





00 - 01 - 07 - 09 - 10 - 11 - 15 - 24 - 50 - 51 - 52 - 59 - 60 - 64 - 75 - 77 - 78 - 95 - 98 - 99





Mega-Sena de R$ 32 milhões





R$ 32 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio, portanto a expectativa é que o prêmio alcance a casa dos R$ 38 milhões no sorteio que acontece neste sábado (24). Por outro lado, de faturar o prêmio mais cobiçado. De acordo com a Caixa, cada um dos mineiros vai receber R$ 42.990,72. Nessa quinta-feira (22), a Caixa sorteou o prêmio da Mega-Sena 2311 no valor de. Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio, portanto a expectativa é que o prêmio alcance a casa dosno sorteio que acontece neste sábado (24). Por outro lado, oito apostadores mineiros acertaram cinco números e passaram perto de faturar o prêmio mais cobiçado. De acordo com a Caixa, cada um dos mineiros vai receber R$ 42.990,72.





A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de um apostador ganhar sozinho o prêmio é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.