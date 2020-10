Morador é flagrado agredindo cachorros em condomínio; veja vídeos

O homem agrediu diversas vezes o animais, suspendendo-o no ar antes de jogá-lo ao chão (foto: Reprodução/Material cedido ao Correio)

Um homem, de 41 anos, acabou preso em flagrante por maus-tratos a animais. O caso ocorreu em um condomínio localizado na Alameda das Acácias, em Águas Claras, neste último domingo (19/10). O suspeito foi filmado agredindo os cachorros de estimação, por meio do circuito interno de segurança do edifício e por vizinhos.





14:45 - 19/10/2020 Crescem fraudes eletrônicas durante a pandemia do novo coronavírus primeiro, o homem aparece adentrando o hall do prédio onde reside, na companhia dos cachorros. Ali, ele passa a arrastar, com força, um dos animais pelo chão — ele usa uma coleira de pescoço. Ao chegar próximo ao elevador, ele segura no alto esse mesmo cão, e depois, joga-o contra o piso (veja abaixo). O Correio teve acesso a dois vídeos que mostram a violência. No, o homem aparece adentrando o hall do prédio onde reside, na companhia dos cachorros. Ali, ele passa a arrastar, com força, um dos animais pelo chão — ele usa uma coleira de pescoço. Ao chegar próximo ao elevador, ele segura no alto esse mesmo cão, e depois, joga-o contra o piso ().









Na segunda filmagem, o acusado está no elevador com os cachorros de pequeno porte. Ele continua com as agressões, levantando um dos animais e jogando-o contra o chão, pelo menos quatro vezes. Depois, ele suspende o bicho no ar, e observa a cena, sem colocar o cão no chão (veja abaixo).