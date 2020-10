Número de casamentos cresce 143% no Brasil em setembro

O casal Sarah de Paula Lima e Thiago Guirado Vilas Boas na cerimônia civil, realizada na quarta-feira (14) (foto: Sarah de Paula Lima/Arquivo Pessoal) pandemia do coronavírus, casamentos realizados no Brasil começam a dar sinais de recuperação. Em setembro, foi registrado um crescimento de 143% na comparação a abril, período mais crítico do isolamento social no país.



Os números constam da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), base de dados dos atos praticados pelos cartórios de registro civil do país, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).



Em abril deste ano, foram realizados 25.394 casamentos no Brasil, número 61,8% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando ocorreram 66.561 celebrações. Já setembro, foi o mês responsável pelo recorde do índice, desde o início da pandemia, com 61.799 casamentos feitos pelos cartórios - números próximos das 80.427 uniões realizadas no mesmo período do ano passado.





A partir de maio, teve início uma gradual recuperação dos casamentos, ainda em menor número que 2019, mas com forte tendência de aumento. Foram celebrados 35.711 casamentos no país, 40,6% a mais que o registrado em abril. Em junho, houve 10,5% a mais de celebrações que no mês anterior, com 39.460 registros. No mês seguinte, julho, os casamentos saltaram para 51.167, um aumento de 29,7% com relação ao mês anterior. Em agosto, os números tiveram uma ligeira queda, com a realização de 48.863 casamentos.





Quando comparados os índices de uniões celebradas em 2019 e 2020, mês a mês, é possível perceber que as quedas vêm diminuindo, também, de abril a setembro. Em abril, a diminuição foi de 61,8% (66.561 em 2019); no mês de maio, a diferença caiu para 56,3% (81.646 ano passado); em junho, a queda foi de 44,2% (70.714 em 2019); em julho, a diferença caiu ainda mais, para 33,9% (77.427 no ano anterior). Em agosto, a queda se manteve em nível parecido, com 34,8% (foram 74.926 casamentos em 2019).





Diferenças por estado





Entre os estados, a Paraíba foi o que teve maior crescimento no número de casamentos, se comparados com dados de setembro e abril de 2020. Foram 1.001 celebrações em setembro, frente a 75 realizadas no quarto mês do ano - um aumento de 1.234,7%. Em seguida, estão os estados do Piauí (1.156,7%), Amazonas (1.115,2%), e Amapá (863,6%). Os estados do Tocantins e do Amazonas foram os únicos a registrar aumento nas celebrações neste ano, com crescimentos de 24,1% e 3,8%, respectivamente, quando analisados os números de casamentos realizados em 2019 e 2020, de janeiro a setembro.

Em Minas, de janeiro a setembro deste ano foram realizados 45.377 casamentos, contra 67.306 uniões registradas no mesmo período do ano passado, representando uma queda de 32,6%. Já as cerimônias celebradas entre abril e setembro deste ano apresentaram um aumento de 341,9%.





Segundo Arion Toledo Cavalheiro Júnior, presidente da Arpen-Brasil, os dados mostram que, aos poucos, os brasileiros buscam retomar a realização de seus planos e o sonho de uma vida a dois é uma das metas. "Os Cartórios de Registro Civil prestam serviços essenciais para a população, como os registros de nascimento, casamento e óbito e, por isso, não pararam mesmo durante a pandemia. Nos cercamos de todos os cuidados necessários para que os usuários possam se sentir seguros em momentos tão especiais como a celebração oficial de uma vida a dois".





Medidas de segurança e criatividade





Os cartórios de registro civil tomaram diversas ações para proteger a população nesse período de pandemia do coronavírus. Foram determinadas medidas para espaçamento entre as cerimônias ao longo do dia; permissão de entrada apenas do casal e de duas testemunhas no cartório para a realização do casamento, sem presença de convidados; uso obrigatório de máscaras por todos presentes no local; disponibilização de álcool em gel e pias para lavagem de mãos; uso de canetas próprias para a assinatura do registro de casamento, sem compartilhamento do objeto; e distância mínima de um metro entre os envolvidos na cerimônia.





Além disso, a criatividade também teve espaço importante neste momento. Iniciativas como a realização de casamentos em sistema conhecido como "drive-thru" surgiram por todo o país, sem que o casal precisasse sair de dentro do carro. Em alguns estados também foram editadas normas que autorizaram o casamento por videoconferência, permitindo que a celebração acontecesse sem a presença dos noivos no cartório. São eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.





Casamento na pandemia





O casal Sarah de Paula Lima e Thiago Guirado Vilas Boas está entre os que resolveram se casar em meio a pandemia. A cerimônia civil aconteceu na última quarta-feira (14) e o casamento na igreja vai ser neste sábado (17), às 15h, na Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no Bairro Palmares, Região Nordeste de Belo Horizonte.





“O casamento no cartório tem um significado importante de declaração da nossa união diante dos homens, perante a Deus vivemos pela fé essa promessa do matrimônio, e tomamos essa decisão neste momento, pois cremos na fidelidade do nosso criador independente das circunstâncias que aos nosso olhos desfavorecem com a pandemia”, diz Thiago.

Os noivos com a certidão de casamento (foto: Sarah de Paula Lima/Arquivo Pessoal)





Os noivos contam que a cerimônia civil foi bem rápida, somente duas testemunhas puderam acompanhar o casal. Eles ficaram na frente do juiz, que estava protegido por um vidro, assinaram a certidão e já deram lugar a outros casais que esperavam em uma fila, do lado de fora.





“Nós decidimos nos casar em março, logo que começou a pandemia. Aí fomos até a igreja, conversamos e, em maio, a igreja nos confirmou que poderíamos marcar para o dia 17 de outubro. A quantidade de pessoas foi limitada a 120, já incluindo pais, padrinhos, banda e equipe do cerimonial”, explica Sarah.





Há poucos dias, os noivos receberam a informação de que poderiam convidar até 200 pessoas. “A igreja vai fazer uma transmissão ao vivo, pelo Youtube, para os familiares e amigos que não puderem comparecer à cerimônia”, diz a noiva. A igreja vai medir a temperatura dos convidados, disponibilizar álcool em gel, as cadeiras terão distanciamento e todo mundo deve usar máscara. O casal, inclusive, mandou confeccionar um modelo personalizado para entregar aos convidados. “A gente tá muito feliz e Deus abençoe que dê tudo certo. A gente tá orando e pedindo para Deus nos abençoar”, completa a noiva emocionada.

