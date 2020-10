Confira o resultado da Lotofácil 2057 e da Quina 5391; Dupla Sena, Timemania e Dia de Sorte também foram sorteadas

Sorteios desta noite pagaram, juntos, mais de R$ 18 milhões (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (15), os concursos 2057 da Lotofácil, 5391 da Quina, 2144 da Dupla Sena, 1550 da Timemania e o 369 do Dia de Sorte. Os sorteios dos prêmios ocorreram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Você foi um dos ganhadores?





Confira as dezenas sorteadas:





Lotofácil no valor de R$ 3.400.000,00:





02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25





Quina no valor de R$ 6.800.000,00:





04 - 20 - 38 - 64 - 65





Dupla Sena no valor de R$ 2.200.000,00:





1° sorteio: 05 - 14 - 33 - 36 - 37 - 48

2° sorteio: 01 - 13 - 20 - 21 - 29 - 32





Timemania no valor de R$ 5.900.000,00:





03 - 39 - 41 - 53 - 60 - 66 - 70





Time do Coração: Ji-Paraná/RO





Dia de Sorte no valor de R$ 500.000,00:





10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 30





Mês de Sorte: Outubro





Mega-Sena de R$ 6,6 milhões





acertou as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2308, sozinho, o prêmio de R$ 6,6 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 26 - 38 - 58 - 60. Um apostador da cidade de Santos (SP),da Mega-Sena, concurso 2308, sorteado na noite dessa quarta-feira (14) . Ele vai levar,, o prêmio de. As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 26 - 38 - 58 - 60.





De acordo com a Caixa, 57 apostas fizeram cinco pontos e vão receber pouco mais de R$ 30 mil cada. A quadra vai pagar R$ 725,47.