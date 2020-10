Mulher é agredida a socos pelo próprio namorado na Bahia

Uma mulher foi agredida a socos, no meio da rua, pelo próprio namorado, em Ilhéus, na Bahia. O crime aconteceu nessa terça-feira (13) e foi filmado por uma vizinha. O agressor foi identificado pela Policia Civil como Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 33 anos.

De acordo com policiais civis da cidade, a vítima ainda não prestou queixa na delegacia local

No vídeo a mulher aparece chorando e repreendendo o namorado: "Me solte, vá embora. Você acha que é amigo de polícia. Vou dar queixa de você. Minha boca está do jeito que está. Acabou, desencosta de mim. Pegue sua moto e vá embora. Eu vou dar uma queixa de você", disse.