Saúde: País registrou 749 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 151.747

O Brasil registrou 749 mortes por covid-19 em 24 horas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Saúde. O total de óbitos pela doença no País chegou a 151.747.



De ontem para hoje, foram registrados 27.235 novos casos de covid-19, elevando o total de ocorrências no País para 5.140.863. Desses, 4.568.813 (88,9%) representam os recuperados, segundo o ministério. Outros 420.303 ainda estão em acompanhamento. Existem ainda 2.388 mortes em investigação.



O Estado de São Paulo tem 1.045.060 casos do novo coronavírus e 37.541 mortes pela doença. A Bahia registra 329.787 casos e 7.214 óbitos. Minas Gerais tem 325.972 registros de covid-19 e 8.171 mortes. O Rio de Janeiro tem 285.205 casos e 19.440 óbitos.