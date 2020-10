Vice-diretora da OMS diz que Brasil não vai ter vacinação em massa em 2021

"Não vai ter vacina suficiente no ano que vem para vacinar toda a população, então, o que a OMS está orientando é que haja uma priorização de vacinar profissionais de saúde e pessoas acima de 65 anos ou que tenham alguma doença associada", afirmou

De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, mais de 70% da população de quatro grandes capitais do país se declara favorável à obrigatoriedade da vacinação contra a COVID-19. A pesquisa foi feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, em 11 e 12 de agosto com 2.065 brasileiros. O apoio à vacinação e à obrigatoriedade é majoritário em todos os estratos identificados pela pesquisa.