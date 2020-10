Estado do Rio tem 24 mortes por covid-19 em 24 h e total de óbitos vai a 19.308

O Estado do Rio de Janeiro registrou 24 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, e mais 268 casos de contaminação, elevando o total acumulado até este domingo para 19.308 óbitos e 283.675 casos confirmados, informou a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro neste domingo, 11.



Há ainda 372 óbitos em investigação e 2.135 foram descartados. Entre os casos confirmados, 259.653 pacientes se recuperaram da doença.



O município do Rio de Janeiro tem o maior número de mortes, 11.406 pessoas, seguido de Duque de Caxias, com 758; São Gonçalo, 739; Nova Iguaçu, 630; São João de Meriti, 463; Niterói, 452; Campos dos Goytacazes, 400; Belford Roxo, 311; Magé, 231; e Petrópolis, 227.



O Rio também concentra o maior número de casos confirmados (111.255),

Niterói vem em segundo (14.128), depois São Gonçalo (12.969),

Belford Roxo (10.280), Duque de Caxias (10.259), Macaé (8.637),

Nova Iguaçu (6.990), Volta Redonda (6.861), Campos dos Goytacazes (6.567) e Teresópolis (6.458).



Do total de internações, 17.203 pessoas estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), segundo a Secretaria estadual de Saúde.