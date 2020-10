Saúde: País registra 729 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 148.957

O Brasil registrou 729 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, chega a 148.957 o número de óbitos pela doença no País.



De ontem para hoje, foram contabilizados 27.750 novos casos de covid-19, elevando o total de registros no País para 5.028.444.



O Estado de São Paulo registra 1.022.404 casos da doença e 36.884 mortes pelo novo coronavírus. A Bahia tem 321.798 registros e 7.049 óbitos. Minas Gerais contabiliza 315.041 casos de covid-19 e 7.897 mortes e o Rio de Janeiro tem 280.144 casos e 19.110 mortes.