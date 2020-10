Preso suspeito de estupro e roubos que dopava vítimas

No momento da prisão, o homem estava com medicamentos utilizados para dopar vítimas (foto: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer estupros e roubos no Parque da Cidade utilizando uma medicação para dopar as vítimas. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (7/10), em Planaltina, no Distrito Federal.









“O autor já foi indiciado em dois inquéritos policiais. Em uma das investigações, a vítima teve overdose da medicação ministrada pelo indiciado e veio a óbito”, divulgou a Polícia Civil, em nota.





No outro inquérito, a vítima sobreviveu e o homem foi reconhecido. Na casa do alvo da investigação, os policiais encontraram três frascos da medicação e dois celulares roubados. O homem confessou parcialmente os crimes. Indiciado por latrocínio e estupro, ele pode pegar uma pena que ultrapassa 30 anos de prisão.