Vídeo mostra momento em que prateleiras desabam em supermercado no Maranhão

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em acidente em supermercado no Maranhão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Prateleiras do supermercado Mateus da Curva do 90, no Bairro Vinhais, em São Luís, desabaram nessa sexta-feira (2). De acordo com o balanço do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu no local. Outras oito ficaram feridas.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostrou o momento exato em que uma “parede” de produtos desabou. O fato causou um efeito dominó, derrubando diversas outras prateleiras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco prateleiras caíram. No total, 114 militares distribuídos por 14 viaturas participaram dos trabalhos. Além desses, 131civis contribuíram na operação.

Ainda segundo a corporação, seis dos oito feridos foram direcionados a hospitais por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os outros dois foram ao hospital por conta própria.

“As famílias estão tendo aqui todo o apoio. Uma equipe do governo do estado, que está dando esse apoio psicológico, passando as orientações", disse o coronel Célio Roberto, do Corpo de Bombeiros, na noite dessa sexta, horas depois da ocorrência.

Centenas de bombeiros militares e civis participaram dos trabalhos no supermercado Mateus da Curva do 90, em São Luís (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

"Tão logo nós soubemos do acidente, toda equipe de apoio às vítimas, formada por assistente social, psicólogo e advogado, está aqui presente. Nós estamos muito preocupados com as vítimas diretas, mas também com os familiares", afirmou o secretário de estado adjunto dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, Jonata Galvão.

Em nota à imprensa local, o Grupo Mateus, responsável pelo supermercado, informou que acionou todas as autoridades assim que soube do acidente.

E esclareceu que "o que importa é o resgate dos envolvidos no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares".