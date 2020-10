Direito na Unifesp terá 80 vagas e entradas só pelo Sisu

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) confirmou nesta sexta-feira, 2, que irá ofertar 80 vagas no primeiro ano da nova graduação em Direito. Segundo a universidade, as aulas têm início previsto para 2021 e o ingresso será exclusivamente via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



Em setembro, a universidade recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para oferecer até cem vagas em Direito, mas a instituição decidiu dar início ao novo curso com número menor. Por enquanto, todas as entradas também serão no período diurno.



"A Unifesp considera ampliar a oferta de vagas no futuro, quando as condições necessárias para tanto estiverem colocadas, inclusive com a possibilidade de oferta no período noturno", afirma a universidade, em nota.



A graduação será na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen), no câmpus Osasco, na Grande São Paulo. Com a proposta de formar profissionais voltados para solução de problemas, este é o primeiro curso público da área aberto na região metropolitana desde o século 19.



"O Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Unifesp - avaliado com nota máxima pelo Inep em 2019 e finalmente autorizado em 2020 - tem na interdisciplinaridade um dos seus pilares pedagógicos e abarca diferentes ênfases formativas que poderão ser percorridas pelo seu corpo discente", diz o comunicado.



Ainda de acordo com a universidade, a proposta "não contempla dupla titulação" - ao contrário do que era previsto no pré-projeto do curso, publicado no site da instituição.